Число случаев COVID-19 в мире превысило 641,5 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 641 млн 562 тыс. 434, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 630 тыс. 801 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 98 млн 568 тыс. 849 и 1 млн 79 тыс. 197.
Индия - 44 млн 673 тыс. 78 и 530 тыс. 614.
Франция - 37 млн 789 тыс. 817 и 159 тыс. 679 (данные не обновлялись с субботы).
Бразилия - 35 млн 149 тыс. 503 и 689 тыс. 442 (данные не обновлялись с субботы).
Германия - 36 млн 373 тыс. 164 и 157 тыс. 495 (данные не обновлялись с субботы).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 851,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 419, в Бразилии - 3 тыс. 202, в Германии - 1 тыс. 878.
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