Американцы потратили рекордные $9 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" составили рекордные $9,12 млрд, свидетельствуют расчеты Adobe Analytics.
Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.
Наибольшей популярностью пользовались потребительская электроника (продажи подскочили в 3,2 раза), игрушки (в 3,9 раза), а также тренажеры (в 2,2 раза).
Американцы всё больше используют смартфоны для шопинга: в этом году с их помощью было совершено 48% покупок против 44% в 2021 году.
Повышение цен подталкивает покупателей к использованию более гибких способов оплаты, отмечает CNBC. За неделю с 19 по 25 ноября число тех, кто воспользовался платежным методом BNPL (купи сейчас, заплати потом), выросло на 81% по сравнению с предыдущей неделей.
"Черная пятница" побила рекорды по онлайн-покупкам, и в этом году мы также наблюдаем более заметные признаки того, что потребители заботятся о своем бюджете, - заявил ведущий аналитик Adobe Digital Insights Вивек Пандья. - В этом году покупатели все больше используют способ оплаты BNPL, чтобы иметь возможность покупать желаемые подарки для семьи и друзей".
В День благодарения (24 ноября) покупки также были рекордными и составили $5,29 млрд, что на 2,9% выше показателя 2021 года.
В минувшие выходные американцы продолжали активный шоппинг: в субботу онлайн-покупки составили $4,52 млрд, в воскресенье - $4,99 млрд, по оценкам Adobe.
В кибер-понедельник (28 ноября), как ожидается, показатель достигнет $11,2 млрд, что будет на 5,1% выше прошлогоднего объема.
В целом за кибер-неделю (пять дней с Дня благодарения по кибер-понедельник) онлайн-покупки в этом году увеличатся на 2,8% - до $34,8 млрд, прогнозирует Adobe.
Президент Алиев назначил нового главу АЗЕРТАДЖ
Алиев обсудил с представителем Госдепа США нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт яблок на 10%, выручку - увеличил на 12%
Азербайджан за 9 мес. сократил экспорт картофеля на 15%, импорт – на 13%
Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт томатов на 6%, поставки в РФ снизились на 4%
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Спецпредставитель ЕС призвал Ереван и Баку проявить сильную политическую волю для нормализации отношений
Индия и Австралия впервые проводят двусторонние военные учения Austra Hind
Глава Libertex Group Таран погиб при крушении вертолета близ Ниццы
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают