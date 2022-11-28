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Это интересно 28.11.2022 11:04

Американцы потратили рекордные $9 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" составили рекордные $9,12 млрд, свидетельствуют расчеты Adobe Analytics.

Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель.

Наибольшей популярностью пользовались потребительская электроника (продажи подскочили в 3,2 раза), игрушки (в 3,9 раза), а также тренажеры (в 2,2 раза).

Американцы всё больше используют смартфоны для шопинга: в этом году с их помощью было совершено 48% покупок против 44% в 2021 году.

Повышение цен подталкивает покупателей к использованию более гибких способов оплаты, отмечает CNBC. За неделю с 19 по 25 ноября число тех, кто воспользовался платежным методом BNPL (купи сейчас, заплати потом), выросло на 81% по сравнению с предыдущей неделей.

"Черная пятница" побила рекорды по онлайн-покупкам, и в этом году мы также наблюдаем более заметные признаки того, что потребители заботятся о своем бюджете, - заявил ведущий аналитик Adobe Digital Insights Вивек Пандья. - В этом году покупатели все больше используют способ оплаты BNPL, чтобы иметь возможность покупать желаемые подарки для семьи и друзей".

В День благодарения (24 ноября) покупки также были рекордными и составили $5,29 млрд, что на 2,9% выше показателя 2021 года.

В минувшие выходные американцы продолжали активный шоппинг: в субботу онлайн-покупки составили $4,52 млрд, в воскресенье - $4,99 млрд, по оценкам Adobe.

В кибер-понедельник (28 ноября), как ожидается, показатель достигнет $11,2 млрд, что будет на 5,1% выше прошлогоднего объема.

В целом за кибер-неделю (пять дней с Дня благодарения по кибер-понедельник) онлайн-покупки в этом году увеличатся на 2,8% - до $34,8 млрд, прогнозирует Adobe.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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