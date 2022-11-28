Алиев принял представителя Госдепа США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку старшего советника Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, сообщает сайт азербайджанского лидера. Х.Насирзаде

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