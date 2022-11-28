MIDA отбирает аудитора финотчетности за 2022г

ПЮЛ «Госагентство жилищного строительства» (MIDA) отбирает аудитора финансовой отчетности по МСФО за 2022 год. Отбор проводится посредством опроса котировок. Прием предложений в рамках отбора будет осуществляться до 9 декабря (до 16:35), процедура вскрытия предложений – 12 декабря (в 10:00). По условиям, победитель отбор должен предоставить заключение по итогам аудита не позднее 28 апреля 2023 года. Р.Ахмедов

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