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Макроэкономика 28.11.2022 11:41

Инфляция в мире достигла пика, будет ослабевать

Инфляционное давление в мире, судя по ряду важных индикаторов, достигло пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать.

Цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания, начали опускаться с недавних рекордов, пишет газета Financial Times.

По мнению экономистов, поступающие статданные позволяют предположить, что проблемы в цепочках поставок смягчаются, и это повышает вероятность ослабления инфляции, которое станет позитивным сигналом для мировых центробанков, резко ужесточивших политику для сдерживания роста цен.

"Инфляция, вероятно, достигла своего пика, - отмечает главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди. - Ослабление ценового давления и проблем в каналах снабжения предвещают скорое замедление темпов подъема цен".

По оценкам Moody`s, глобальная инфляция достигла рекордных 12,1% в октябре. Эксперты агентства считают, что это будет пиком роста потребительских цен, говорит Занди.

В ряде развивающихся стран, включая Бразилию, Таиланд и Чили, темпы инфляции уже прошли свой пик и начали ослабевать, отмечает Capital Economics.

В развитых странах также наблюдается снижение инфляционного давления. Так, в Германии цены производителей в октябре опустились на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В США и Великобритании рост цен производителей в годовом выражении замедляется с лета текущего года.

Практически все страны G20, опубликовавшие данные за октябрь, зафиксировали замедление темпов увеличения цен производителей в годовом выражении.

Главный экономист по мировым рынкам Capital Economics Дженнифер Маккаун прогнозирует, что глобальная инфляция начнет замедляться в следующем году на фоне снижения стоимости сырьевых товаров в связи с сокращением спроса. Кроме того, цены на энергоресурсы, по ее мнению, начнут выравниваться в 2023 году.

"По нашим оценкам, изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей позволит опустить темпы роста потребительских цен примерно на 3 процентных пункта (п.п.) в следующие шесть месяцев", - говорит Маккаун.

Некоторые эксперты, однако, предупреждают, что цены на сырьевые товары могут вновь пойти вверх, если китайская экономика начнет быстро восстанавливаться, а Россия еще больше сократит экспорт в ответ на западные санкции.

"Нефтяной рынок сохранит высокую чувствительность к потенциальной нехватке предложения, и приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза будет поддерживать инфляционное давление в Европе", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

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Тэги: МИР, ИНФЛЯЦИЯ, ЗАМЕДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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