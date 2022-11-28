Алиев обсудил с представителем Госдепа США нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял в Баку старшего советника Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера, сообщает сайт азербайджанского лидера.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоявшейся в Вашингтоне (7 ноября – ИФ) встрече глав МИД Азербайджана и Армении по вопросу нормализации отношений и переговорах по мирному договору», - отмечается в информации.
Алиев высоко оценил постоянное внимание госсекретаря США Энтони Блинкена к процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Х.Насирзаде
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