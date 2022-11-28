В Азербайджане арестован министр финансов Нахчывана, его обвиняют в хищении $85 млн

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Алиева по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана.
Как сообщают азербайджанские СМИ, решением судьи Рафаэль Алиев арестован сроком на четыре месяца.
Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 млн манатов (почти $85 млн по текущему курсу) государственных средств.
Согласно ранее опубликованной в СМИ информации, спецслужба Азербайджана провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, были арестованы различные высокопоставленные должностные лица Комитета, которые обвиняются в хищениях государственных средств в особо крупных размерах.
Р.Ахмедов
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