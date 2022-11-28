Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

Происшествия 28.11.2022 11:56

В Азербайджане арестован министр финансов Нахчывана, его обвиняют в хищении $85 млн

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Алиева по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщают азербайджанские СМИ, решением судьи Рафаэль Алиев арестован сроком на четыре месяца.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 млн манатов (почти $85 млн по текущему курсу) государственных средств.

Согласно ранее опубликованной в СМИ информации, спецслужба Азербайджана провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, были арестованы различные высокопоставленные должностные лица Комитета, которые обвиняются в хищениях государственных средств в особо крупных размерах.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, МИНИСТР, АРЕСТ


Похожие новости


Военный потенциал Нахчывана будет укрепляться – глава Минобороны Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az