В Азербайджане арестован министр финансов Нахчывана, его обвиняют в хищении $85 млн

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Алиева по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщают азербайджанские СМИ, решением судьи Рафаэль Алиев арестован сроком на четыре месяца.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 млн манатов (почти $85 млн по текущему курсу) государственных средств.

Согласно ранее опубликованной в СМИ информации, спецслужба Азербайджана провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, были арестованы различные высокопоставленные должностные лица Комитета, которые обвиняются в хищениях государственных средств в особо крупных размерах.

Р.Ахмедов