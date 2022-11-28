В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию

Для сотрудников головного офиса Yelo Bank был организован специальный мастер-класс. На встречу были приглашены профессиональные педагоги школы-галереи «Mincə Sənət». Сотрудники научились рисовать в технике акварельной живописи и продемонстрировали свое мастерство. Основная цель организации таких мастер-классов – эффективное времяпровождение и демонстрация талантов команды.
Yelo Bank уделяет особое внимание балансу между работой и личной жизнью своих сотрудников. Придерживаясь концепции «Яркого Банкинга», Головной Офис банка отличается своей функциональностью, включающей в себя просторные офисные помещения, удобные рабочие места, большой актовый зал, библиотеку, тренажерный зал и столовую. Существующая инфраструктура позволяет проводить в Банке тренинги, презентации, кинопоказы и различные мероприятия с участием до 400 человек одновременно. В целях развития навыков и знаний членов команды проводятся различные оздоровительные, творческие, развлекательные и др. тренинги. Все вышеперечисленное, наряду с решением деловых вопросов, предоставляет сотрудникам возможности для общения, социализации, взаимодействия и встреч.
Если вы хотите присоединиться к команде Yeloи развиваться в профессиональной корпоративной среде, вы можете ознакомиться с открытыми вакансиями в Банке:https://bit.ly/bank-vakansiya
Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, либо о вакансиях в банке (https://www.yelo.az/ru/about-bank/career/vacancies/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
YeloBank –ЯркийБанкинг!
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