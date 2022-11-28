Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт томатов на 6%, поставки в РФ снизились на 4%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 112,354 тыс. тонн томатов, что на 5,7% меньше показателя января-сентября 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

Общая стоимость экспортированных томатов составляет $134 млн 279,33 тыс. (рост на 4,7%).

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре в Россию экспортировано 109,573 тыс. тонн (97,5% всего экспорта - ИФ) на сумму $129 млн 992,37 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2021 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении снизился на 4,3%, в стоимостном увеличился на 3%», - отметил источник.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 145,216 тыс. тонн томатов на сумму $160 млн 228,84 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2021 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 140,110 тыс. тонн на сумму $157 млн 558,92 тыс.

Б.Рустамбеков