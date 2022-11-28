Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

АПК 28.11.2022 12:12

Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт томатов на 6%, поставки в РФ снизились на 4%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 112,354 тыс. тонн томатов, что на 5,7% меньше показателя января-сентября 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в правительстве.

Общая стоимость экспортированных томатов составляет $134 млн 279,33 тыс. (рост на 4,7%).

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В январе-сентябре в Россию экспортировано 109,573 тыс. тонн (97,5% всего экспорта - ИФ) на сумму $129 млн 992,37 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2021 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении снизился на 4,3%, в стоимостном увеличился на 3%», - отметил источник.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 145,216 тыс. тонн томатов на сумму $160 млн 228,84 тыс. Основным импортером азербайджанских томатов в 2021 году также являлась Россия. В частности, в РФ было экспортировано 140,110 тыс. тонн на сумму $157 млн 558,92 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, ТОМАТЫ


Похожие новости


Азербайджан в I полугодии сократил экспорт томатов на 7%, поставки в РФ снизились на 6,1% Азербайджан в I квартале увеличил экспорт томатов на 63%, поставки в РФ выросли почти на 77% Азербайджан сократил за 2021г экспорт томатов на 23%, около 97% поставок пришлось на РФ Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт томатов на 23%, поставки в РФ сократились на 25% Азербайджан в I полугодии сократил экспорт томатов на 24%, поставки в РФ сократились на 25% Азербайджан в I квартале сократил экспорт томатов на 40%, поставки в РФ сократились на 46%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az