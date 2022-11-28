Индия и Австралия впервые проводят двусторонние военные учения Austra Hind

Военные Индии и Австралии в понедельник впервые принимают участие в двусторонних учениях Austra Hind, которые будут идти в индийском штате Раджастхан на северо-западе страны до 11 декабря, сообщают местные СМИ.

"Это первые учения из серии Austra Hind с участием представителей всех видов вооруженных сил обеих стран. Контингент австралийской армии, состоящий из военнослужащих 13-й бригады 2-й дивизии, прибыл к месту учений", - цитируют СМИ заявление сухопутных войск Индии.

В ходе учений военные двух стран будут использовать новейшую экипировку и специальное оружие, включая снайперские винтовки, задействуют оборудование для разведки и коммуникации с целью получать надежную информацию о ситуации на месте событий, а также будут отрабатывать навыки эвакуации раненых и материального обеспечения армейских подразделений. Военнослужащие выполнят ряд заданий, в том числе связанных со совместным планированием операций, обменом опытом и атакой на вражескую цель.

СМИ напоминают, что учения Austra Hind проходят вскоре после завершения маневров ВМС стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD в составе США, Индии, Японии и Австралии) у берегов Японии. Также в минувшем сентябре Индия направляли четыре истребителя Су-30 и два военно-транспортных самолета C-17 на учения Pitch Black, которые принимала Австралия.