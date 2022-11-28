Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт яблок на 10%, выручку - увеличил на 12%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 39,801 тыс. тонн свежих яблок на $25 млн 884,08 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт в количественном выражении снизился на 9,8%, тогда как выручка выросла на 12,4%.
Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 9 месяцев в РФ экспортировано 37,878 тыс. тонн свежих яблок (спад на 9%) на сумму $25 млн 34,59 тыс. (рост на 12,1%). В целом, на РФ пришлось 95,2% экспорта яблок из Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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