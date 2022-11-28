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АПК 28.11.2022 13:18

Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт яблок на 10%, выручку - увеличил на 12%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 39,801 тыс. тонн свежих яблок на $25 млн 884,08 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт в количественном выражении снизился на 9,8%, тогда как выручка выросла на 12,4%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 9 месяцев в РФ экспортировано 37,878 тыс. тонн свежих яблок (спад на 9%) на сумму $25 млн 34,59 тыс. (рост на 12,1%). В целом, на РФ пришлось 95,2% экспорта яблок из Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЯБЛОКИ, ЭКСПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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