Азербайджан в январе-сентябре сократил экспорт яблок на 10%, выручку - увеличил на 12%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 39,801 тыс. тонн свежих яблок на $25 млн 884,08 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года экспорт в количественном выражении снизился на 9,8%, тогда как выручка выросла на 12,4%.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за 9 месяцев в РФ экспортировано 37,878 тыс. тонн свежих яблок (спад на 9%) на сумму $25 млн 34,59 тыс. (рост на 12,1%). В целом, на РФ пришлось 95,2% экспорта яблок из Азербайджана.

Б.Рустамбеков