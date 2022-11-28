Спецпредставитель ЕС призвал Ереван и Баку проявить сильную политическую волю для нормализации отношений

Спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу Тойво Клаар отмечает необходимость сильной политической воли Азербайджана и Армении для нормализации отношений.
«Несколько размышлений по итогам визита в Азербайджан в конце прошлой недели. Важна приверженность президента Азербайджана Ильхама Алиева формату, поддерживаемому ЕС. Есть вопросы, остающиеся нерешенными, Азербайджану и Армении необходимо проявлять сдержанность и сильную политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования", - написал Клаар в своем аккаунте в твиттере.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября принял в Баку Клаара. «В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно нормализации армяно-азербайджанских отношений, хода переговорного процесса по подписанию мирного договора между двумя странами, результатов встречи в Брюсселе (3 ноября - ИФ) по вопросу делимитации границ (между Азербайджаном и Арменией)», - сообщалось в информации на сайте азербайджанского лидера.
Р.Ахмедов
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