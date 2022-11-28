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Дальнее зарубежье 28.11.2022 16:19

Япония на фоне ракетных пусков КНДР провела учения по перехвату ракет возле АЭС

Воздушные Силы самообороны Японии в понедельник отработали перехват ракет возле АЭС "Ои", расположенной на берегу Японского моря в префектуре Фукуи, в связи с ракетными испытаниями КНДР, сообщает "Киодо".

"Нам нужно развертывать зенитные ракеты системы (ЗРК) "Patriot" PAC-3 быстро и где угодно. За последние годы Северная Корея запускает ракеты в беспрецедентных масштабах", - заявил командующий учениями подполковник Такаси Тикама.

В ходе учений военные стрельбы не вели. Расчеты ЗРК развернули за 20 минут две пусковые установки PAC-3 в 7 км на пляже к югу от АЭС.

В Фукуи расположены действующие АЭС "Ои" и "Такахама" и частично работающая АЭС "Михама".

В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны "Aegis". Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать ЗРК "Patriot".

По оценкам министерства обороны Японии, в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты.

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