Сотрудники Европола в нескольких странах задержали 49 человек по подозрению в крупной наркоторговле

В Европоле в понедельник сообщили о задержании 49 человек, которых подозревают в масштабной торговле кокаином. Их считают причастными к деятельности группировки, которая контролирует около двух третей продаж кокаина в Европе, сообщает Associated Press (AP).
Расследование, в ходе которого с 8 по 19 ноября проводились рейды, вели правоохранительные органы шести стран.
В результате расследования в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ было изъято около 30 тонн кокаина.
"Подозреваемые осуществляли крупномасштабные поставки кокаина в Европу", - заявили в Европоле.
В 2020 году в регионе изъяли более 214 тонн кокаина, что на 6% больше, чем годом ранее. Эксперты полагают, что в 2022 году это количество может достичь 300 тонн.
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