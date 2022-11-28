«Черная пантера» третью неделю удерживает лидерство в американском прокате

Фильм "Черная пантера: Ваканда навеки" по комиксам Marvel заработал $45,9 млн в минувшие выходные в Северной Америке, став лидером проката по итогам третьего уикенда подряд.
За три недели после релиза мировые сборы фильма достигли $675,6 млн, отмечает MarketWatch.
Второе место в США и Канаде занял новый мультфильм Walt Disney Co. "Странный мир", заработавший всего $11,9 млн при бюджете в $180 млн. На третьей строчке расположился фильм о летчиках времен Корейской войны "Двойная петля" - $6 млн.
"Обычно длинный уикэнд в День благодарения полностью отдан семейным фильмам. В этом году мы увидели много фильмов для взрослой аудитории, а это плохой рецепт для успеха в праздничные дни, - сказал старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Но все изменится, когда на экраны выйдет "Аватар".
"Аватар: Путь воды" стартует в американских кинотеатрах 16 декабря.
Алиев упразднил Государственный таможенный комитет НАР
В Азербайджане учредят юбилейную медаль «Гейдар Алиев -100», выпустят золотые слитки
Дефицит бюджета ГНФАР на 2023г оценивается в 2,4 млрд манатов
Добыча газа на Шах-Дениз в 2023г увеличится на 5,8%, конденсата – на 7,7%
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Япония на фоне ракетных пусков КНДР провела учения по перехвату ракет возле АЭС
В Японии в 2022г. складывается критическая ситуация с рождаемостью
Сотрудники Европола в нескольких странах задержали 49 человек по подозрению в крупной наркоторговле
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают