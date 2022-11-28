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Это интересно 28.11.2022 15:28

«Черная пантера» третью неделю удерживает лидерство в американском прокате

Фильм "Черная пантера: Ваканда навеки" по комиксам Marvel заработал $45,9 млн в минувшие выходные в Северной Америке, став лидером проката по итогам третьего уикенда подряд.

За три недели после релиза мировые сборы фильма достигли $675,6 млн, отмечает MarketWatch.

Второе место в США и Канаде занял новый мультфильм Walt Disney Co. "Странный мир", заработавший всего $11,9 млн при бюджете в $180 млн. На третьей строчке расположился фильм о летчиках времен Корейской войны "Двойная петля" - $6 млн.

"Обычно длинный уикэнд в День благодарения полностью отдан семейным фильмам. В этом году мы увидели много фильмов для взрослой аудитории, а это плохой рецепт для успеха в праздничные дни, - сказал старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Но все изменится, когда на экраны выйдет "Аватар".

"Аватар: Путь воды" стартует в американских кинотеатрах 16 декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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