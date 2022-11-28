В Японии в 2022г. складывается критическая ситуация с рождаемостью

Уровень рождаемости в Японии в 2022 году грозит достичь новых минимальных показателей, заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

"Прирост населения идет даже медленнее, чем в прошлом году (...) как я понимаю, это критическая ситуация", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он пояснил, что число детей, рожденных в Японии в январе - сентябре 2022 года, составило 599 тыс. 636 - на 4,9% ниже, чем аналогичные показатели за 2021 год. В результате общий уровень рождаемости в 2022 году может оказаться ниже, чем в 2021 году с 811 тыс. новорожденных.

При этом Мацуно пообещал, что власти предпримут всеобъемлющие меры с целью способствовать увеличению количества браков и прироста населения.

AP уточняет, что хотя Япония имеет третью по величине экономику в мире, однако стоимость жизни высока, а зарплаты растут медленно. Ранее правительственные меры, несмотря на выплаты пособий, оказали ограниченный эффект на улучшение демографии.

Уровень рождаемости в Японии, население которой теперь составляет примерно 124,2 млн человек, продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,1 млн детей в год. Население страны сокращается уже 14 лет, и согласно прогнозам, уровень рождаемости составит 740 тыс. детей в 2040 году, а к 2060 году население страны может снизиться до 86,7 млн человек.

На прошлой неделе правительственная комиссия представила премьеру Японии Фумио Кисиде доклад, согласно которому низкий естественный прирост населения и сокращающаяся численность граждан могут снизить национальную мощь страны.