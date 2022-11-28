Алиев упразднил Государственный таможенный комитет НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в Положение и структуре Государственного таможенного комитета (ГТК).
Согласно указу, упраздняется Государственный таможенный комитет Нахчыванской автономной республики (НАР).
Взамен в структуре ГТК будет действовать Главное таможенное управление Нахчывана.
Кроме того, ГТК поручено в месячный срок представить свои предложения по совершенствованию структуры ведомства и представить эти предложения в Кабинет министров Азербайджана.
Как сообщалось ранее, спецслужба Азербайджана провела операцию в Государственном таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики, были арестованы различные высокопоставленные должностные лица Комитета, которые обвиняются в хищениях государственных средств в особо крупных размерах.
Х.Насирзаде
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