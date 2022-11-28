Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт лесных орехов на 35%, выручку – на 26%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года экспортировал 12 тыс. 638,68 тонн, что на 34,9% выше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

Стоимость экспортированного очищенного лесного ореха оценивается в $70 млн 654,81 тыс. (рост на 26,3%).

Среди основных импортеров лесного ореха - Россия, Италия, Германия.

В частности, за январь-сентябрь в Россию экспортировано 5 тыс. 726,36 тонн на сумму $30 млн 727,43 тыс., Италию - 3,784 тыс. тонн ($23 млн 575,29 тыс.), Германию – 1,839 тыс. тонн ($11 млн 501,04 тыс.), остальное – в другие страны.

Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров лестных орехов в мире.

Азербайджан в 2021 году экспортировал лесного ореха на сумму $108,8 млн (спад на 4,5% от показателя 2020 года).

Б.Рустамбеков