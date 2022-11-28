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Финансы 28.11.2022 16:06

Счетпалата направила НС ГНФАР заключение по бюджету фонда на 2023г

Коллегия Счетной палаты Азербайджана утвердила заключение по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в палате, заключение направлено на рассмотрение Наблюдательного совета (НС) ГНФАР.

Р.Ахмедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГНФАР, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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