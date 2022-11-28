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Дальнее зарубежье 28.11.2022 20:31

Британские ритейлеры сокращают сотрудников и инвестиции на фоне кризиса

Британские ритейлеры сокращают сотрудников и инвестиции в развитие в ответ на нарастающий кризис в стране, говорится в отчете Конфедерации британской промышленности (Confederation of British Industry, CBI).

Численность персонала в британских розничных сетях в ноябре уменьшилась впервые с августа прошлого года, в то время как планы инвестиций претерпели наиболее значительные сокращения за 2,5 года, говорится в опубликованном в понедельник документе CBI.

Объемы продаж ритейлеров в целом демонстрируют "солидное" снижение. Наибольшие темпы падения регистрируются в мебельных магазинах, бакалейных лавках и в секторе немагазинной торговли (торговые автоматы и маркетплейсы). Схожие темпы сокращения ожидаются и в декабре, отметили аналитики конфедерации.

Пессимистичный прогноз в преддверии рождественских праздников - в период активного роста розничных продаж - может свидетельствовать о нарастающем в Великобритании социально-экономическом кризисе, который вынуждает британцев сокращать расходы, пишет Bloomberg.

При этом сектор розничной торговли сохраняет негативный прогноз. Многие представители отрасли сочли, что их запасы слишком велики по сравнению с ожидаемыми продажами.

Большинство ритейлеров полагает, что краткосрочный спрос будет удовлетворен благодаря этим запасам, о чем свидетельствует также снижение числа заказов товаров магазинами у поставщиков, отметила CBI.

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