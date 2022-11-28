Добыча нефти на АЧГ в 2023г составит 130 млн баррелей

Добыча нефти с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2023 году составит 129,6 млн баррелей, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год.

"В 2023 году добыча нефти на АЧГ по прогнозам составит 129,6 млн баррелей, что на 23,5 млн баррелей ниже показателя, ожидаемого по итогам 2022 года (153,1 млн баррелей)", - отмечает Счетпалата в заключении, которое имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось ранее, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2022 года составила порядка 114 млн баррелей (15 млн тонн), что на 9,5% ниже показателя 9 месяцев 2021 года.

В 2021 году добыча нефти на АЧГ составила 167 млн баррелей.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

А.Азизов