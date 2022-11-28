Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу

В AccessBank стартовал очередной проект “Retail Bankers’ School” («Школа розничного банкира»). Участниками проекта стали выпускники ВУЗ-ов, не имеющие предыдущего опыта работы и желающие сделать карьеру в банковской сфере.
В результате трехэтапного отборочного тура было выбрано 14 выпускников, представляющих Баку и регионы страны. В программе участвуют выпускники Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Бакинского Государственного Университета, Бакинского Инженерного Университета, Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Сумгаитского Государственного Университета и Университета Хазар.
Часть двухмесячного проекта будет проходить в головном офисе AccessBank-а, а оставшаяся часть - в различных его филиалах. Во время тренингов, участники познакомятся с банковскими продуктами, правовыми аспектами банковского дела, обслуживанием клиентов, операционными рисками и борьбой с отмыванием денег. Участники, успешно прошедшие программу «Школа розничного банкира», получат возможность присоединиться к команде AccessBank-а.
Цель проекта - привлечь молодых людей к работе в банковском секторе, обучить лидеров будущего и обеспечить их работой.
Следует отметить, что AccessBank придерживается стратегии предоставления рабочих мест молодым людям без опыта работы. Многие из нынешних сотрудников AccessBank-а когда-то начали свою карьеру по окончании университета, - не имея предыдущего опыта работы.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 30 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 15 - в регионах страны.
Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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