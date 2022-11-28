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Дальнее зарубежье 28.11.2022 21:04

Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до «напряженной» в связи с холодами

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране со "стабильной" на "напряженную", сообщается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны.

Пересмотр происходит, когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021 годы, отмечает ведомство.

Федеральное агентство оценивает ситуацию с газоснабжением страны как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения. BNetzA призывает потребителей к экономии газа. По мнению регулятора, дефицита зимой можно избежать, если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

После довольно теплых выходных с началом новой недели температура воздуха в Европе пошла вниз. По текущим прогнозам, своего локального минимума она достигнет в субботу, а затем ожидается небольшое потепление.

Пока приближающиеся холода не до конца учтены в ценах газа на европейском рынке: контракт с поставкой "не день вперед" торгуется на хабе TTF на уровне $1283 за тысячу кубометров, фьючерс на декабрь - $1336.

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