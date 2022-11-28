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ТЭК 28.11.2022 16:47

Добыча газа на Шах-Дениз в 2023г увеличится на 5,8%, конденсата – на 7,7%

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия на 2023 год прогнозируется на уровне 25,4 млрд кубометров, что на 5,8% больше показателя, ожидаемого по итогам 2022 года.

В заключении Счетной палаты Азербайджана по бюджету Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2023 год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается, что добыча на Шах-Дениз по итогам 2022 года ожидается на уровне 24 млрд кубометров (+6,1% от показателя 2021 года).

Добыча конденсата на Шах-Дениз в 2023 году прогнозируется на уровне 36,4 млн баррелей против 33,8 млн баррелей по итогам 2022 года. Таким образом, рост составит 7,7%.

Как сообщалось ранее, компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2022 года добыла с месторождения Шах-Дениз 18 млрд кубометров газа (рост на 12,5% от показателя аналогичного периода прошлого года). Добыча конденсата за 9 месяцев 2022 года составила

примерно 27 млн баррелей (свыше 3 млн тонн), что на 12,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, в 2021 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 22,62 млрд кубометров газа и 34,08 млн баррелей конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

А.Азизов

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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