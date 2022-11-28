В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 245, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 39 случаев.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 976 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 996 человек (+20 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 273 человека.

За сутки медики провели 652 теста на коронавирус против 1 тыс. 337 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 371 тыс. 423 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде