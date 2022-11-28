Дефицит бюджета ГНФАР на 2023г оценивается в 2,4 млрд манатов

Дефицит бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 401 млн 389,3 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на 2023 год прогнозируются на уровне 8 млрд 990 млн 947,2 тыс. манатов (-43,1% от прогноза на 2022 год), расходы – 11 млрд 392 млн 336,5 тыс. манатов (-1,8%).

Такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Доходы ГНФАР на 2023 год рассчитаны из средней цены на нефть в $50 за баррель (на 2022г - $85 за баррель).

Согласно проекту, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2023 году составят 6 млрд 571 млн 387,3 тыс. манатов или 73,1% всех доходов фонда.

Бонусы, которые выплатят нефтегазовые компании, прогнозируются в размере 800 млн 756,7 тыс. манатов, доходы, полученные от управления активами ГНФАР – 1 млрд 590 млн 905,4 тыс. манатов.

Транзитные доходы на следующий год прогнозируются в размере 23 млн 590 тыс. манатов, поступления от нефтегазовых компаний по поакровым платежам - 4 млн 307,8 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда на 2023 год, 11 млрд 280 млн манатов или 99% всех расходов составят трансферты в госбюджет Азербайджана. Расходы на реализацию Госпрограммы повышения конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг прогнозируются в 38 млн 515 тыс. манатов.

Кроме того, расходы, связанные с управлением фондом предусмотрены в размере 37 млн 101,5 тыс. манатов, расходы в рамках "Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2026гг" – 36 млн 720 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, бюджет ГНФАР на 2022 год утвержден с доходами в 15 млрд 789 млн 147,9 тыс. манатов, расходами - 11 млрд 597 млн 136,5 тыс. манатов. Таким образом профицит бюджета ГНФАР прогнозируется на уровне 4 млрд 192 млн 11,4 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2022 году прогнозируются на уровне 14 млрд 993 млн 401,2 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда на 2022 год, 11 млрд 517,5 млн манатов составят трансферты в госбюджет Азербайджана.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов