Россия и Казахстан в совместной Декларации констатировали невозможность развязывания ядерной войны

Россия и Казахстан исходят из того, что ядерная война не должна быть развязана никогда, говорится в Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном, которую подписали лидеры двух стран. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Российская Федерация и Республика Казахстан исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно Декларации, Россия и Казахстан "подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путем ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием".