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ТЭК 28.11.2022 18:36

Россия и Казахстан будут создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны

Россия и Казахстан продолжат создавать благоприятные условия для транзита энергоресурсов по территориям двух стран в третьи страны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Москве подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В частности, стороны отметили намерение укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, а также в сфере транспортировки энергоресурсов.

"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", - отмечается в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, РФ и Казахстан продолжат уделять внимание производственной специализации и кооперации своих предприятий в области энергетического и агропромышленного комплексов, авиационной, химической и нефтехимической промышленности, металлургии и трубной промышленности. Также речь идет о фармацевтической и автомобильной промышленности, сельскохозяйственном и железнодорожном машиностроении, возобновляемых источниках энергии, легкой промышленности, транспорта и связи, космической и военно-технической сферах.

Стороны намерены уделять внимание и взаимному привлечению инвестиционных ресурсов, созданию совместных финансово-промышленных групп, совместной работе по максимальному устранению барьеров во внешнеторговой деятельности и созданию наиболее благоприятной среды для ведения бизнеса.

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