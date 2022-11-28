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Регион 28.11.2022 17:58

Байрамов проинформировал представителя ЕС о деструктивной политике Еревана по нормализации отношений с Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял исполнительного директора Европейской внешнеполитической службы по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкла Зиберта, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, перспективам сотрудничества по достигнутым с ЕС соглашениям в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также процессам, происходящим в регионе», - отмечается в сообщении.

Байрамов также проинформировал Зиберта об усилиях Азербайджана по мирной повестке дня, попытках Армении воспрепятствовать этому процессу, а также о грубом нарушении Ереваном взятых обязательств в рамках Трехсторонних деклараций, о неполном выводе вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, фактах использования армянской стороной Лачинской дороги в военных целях и минных угрозах на территории Азербайджана ввиду действия армянской стороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЕС, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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