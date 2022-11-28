Начальник Генштаба ВС Азербайджана обсудит в США вопросы военного сотрудничества

Первый замминистра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в США, проведет переговоры с американским военным руководством.

«Делегация во главе с Велиевым находится в США, где планирует провести встречи с военным руководством США и в рамках Программы партнерства со штатом Оклахома», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, Велиев примет участие в мероприятиях по случаю 20-летия сотрудничества между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

Х.Насирзаде