Азербайджан передал Армении ответ на предложения о мирном соглашении - Мирзоян

Ереван получил из Баку ответы на предложения о мирном соглашении, переданные на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне 7 ноября.

"Мы направили Азербайджану свои предложения о мирном соглашении и только вчера получили их ответы. Таким образом, обсуждения продолжаются", - заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью армянскому госинформагентству "Арменпресс".

Он выразил надежду, что согласия по вопросу о мирном соглашении удастся достичь "как можно скорее".