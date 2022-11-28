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Дальнее зарубежье 28.11.2022 19:01

Главы МИД стран НАТО обсудят предоставление нового оружия, боеприпасов и военного оборудования для Украины - Кулеба

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят предоставление нового оружия, боеприпасов и военного оборудования для Украины, сообщил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.

«Вечером я отправлюсь в международную командировку: сначала в Бухарест на заседание Совета министров НАТО, а потом в Лодзь на заседание Совета министров ОБСЕ. Встреча в НАТО будет впервые поровну посвящена вопросам обороны (а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины) и энергетики, потому что энергетика также превратилась в оружие. Будет больше решений и для украинского войска, и для украинского народа, который оказывает сопротивление», - сказал министр иностранных дел Украины в видеообращении на Facebook в понедельник.

Кулеба добавил, что проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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