За 9 месяцев РФ нанесла свыше 16 тыс. ракетных ударов по Украине – Резников

За последние девять месяцев РФ нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, 97% российских целей – гражданские, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом Резников написал в Twitter.

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