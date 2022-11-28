Саудовская Аравия планирует построить гигантский новый аэропорт в Эр-Рияде

Саудовская Аравия намерена построить один из крупнейших аэропортов в мире, который сможет обслуживать до 185 млн пассажиров в год.
Аэропорт будет расположен в столице королевства Эр-Рияде на площади порядка 57 квадратных километров и будет принадлежать суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление PIF.
Новый аэропорт будет оснащен шестью взлетно-посадочными полосами, благодаря чему он сможет обслужить до 120 млн человек к 2030 году и до 185 млн - к 2050 году. Ожидается, что все его потребности в электроэнергии будут обеспечены за счет возобновляемых источников.
Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман пообещал инвестировать $1 трлн в развитие туристического сектора в стране. Целью инвестиций является привлечение около 100 млн иностранных туристов к 2030 году.
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