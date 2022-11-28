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Дальнее зарубежье 28.11.2022 18:49

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции обсудят в Бухаресте вопросы членства в НАТО

Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции во вторник проведут в Бухаресте трехстороннюю встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

"Министры иностранных дел завтра проведут трехстороннюю встречу", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует финское агентство STT.

Переговоры в столице Румынии пройдут в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО. Финляндия и Швеция впервые примут участие в этом формате в качестве членов-наблюдателей НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО как только все государства-члены Альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Венгрия, как ожидается, может ратифицировать соответствующие протоколы в начале будущего года.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО


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