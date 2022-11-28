Токаев заявил, что поддерживает трехсторонний союз с РФ и Узбекистаном в газовой сфере

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает высказанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение создать некий трехсторонний союз РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.
"Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу (Путину) о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы", - сказал Токаев на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Кремле.
Президент Казахстана выразил уверенность, что "мы достигнем соответствующих договоренностей". "Тем более сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана", - сообщил Токаев.
Он добавил: "Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомому результату и соглашению". "Почему бы нет", - заключил президент Казахстана.
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