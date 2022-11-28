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Регион 28.11.2022 19:09

Баку передал Еревану тела еще 13 армянских военных, погибших в боестолкновения на границе в сентябре

Баку в понедельник передал Еревану тела еще 13 армянских военных, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Сообщаем, что тела еще 13 армянских военнослужащих, обнаруженные в районе боестолкновений, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджана, на них не обнаружено следов насилия. 28 ноября эти тела при посредничестве Международного комитета красного креста были переданы противоположной стороне», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 сентября армянской стороне переданы 95 тел армянских военнослужащих, 17 сентября - 32 тела, 23 сентября – 6 тел.

Таким образом, Азербайджан передал Армении тела 146 армянских военных.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября. С азербайджанской стороны в боях погибли 80 военных. Ереван свои потери оценивает 207 погибших и пропавших без вести.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТЕЛА, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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