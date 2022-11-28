ADNOC в 2023-2027гг планирует инвестировать в развитие компании $150 млрд

Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) планирует инвестировать порядка 550 млрд дирхамов ($150 млрд) в расширение операций в следующие пять лет, передает эмиратское новостное агентство WAM заявление, сделанное в ходе заседания совета директоров ADNOC.

Таким образом, компания намерена увеличить размер инвестиций по сравнению со $127 млрд, объявленными в прошлом году.

В частности, ADNOC планирует направить эти средства не только на увеличение добычи нефти и газа, но и на проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Среди других планов компании - создание нового подразделения, занимающегося добычей, переработкой и продажей газа, и размещение его миноритарной доли на фондовой бирже в Абу-Даби в 2023 году. Оно будет называться ADNOC Gas.

ADNOC также ускорила план по реализации цели увеличения нефтедобычи до 5 млн б/с: теперь компания ожидает достигнуть ее к 2027 году, а не к 2030, как было объявлено ранее.

ОАЭ являются третьей крупнейшей нефтедобывающей страной в Персидском заливе после Саудовской Аравии и Ирака. В последнее время эмираты выделяют миллиарды долларов на развитие нефтегазового сектора, несмотря на то что ранее страна заявляла ранее о целях по достижению нулевых вредных выбросов к 2050 году