Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

ТЭК 28.11.2022 22:32

ADNOC в 2023-2027гг планирует инвестировать в развитие компании $150 млрд

Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) планирует инвестировать порядка 550 млрд дирхамов ($150 млрд) в расширение операций в следующие пять лет, передает эмиратское новостное агентство WAM заявление, сделанное в ходе заседания совета директоров ADNOC.

Таким образом, компания намерена увеличить размер инвестиций по сравнению со $127 млрд, объявленными в прошлом году.

В частности, ADNOC планирует направить эти средства не только на увеличение добычи нефти и газа, но и на проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Среди других планов компании - создание нового подразделения, занимающегося добычей, переработкой и продажей газа, и размещение его миноритарной доли на фондовой бирже в Абу-Даби в 2023 году. Оно будет называться ADNOC Gas.

ADNOC также ускорила план по реализации цели увеличения нефтедобычи до 5 млн б/с: теперь компания ожидает достигнуть ее к 2027 году, а не к 2030, как было объявлено ранее.

ОАЭ являются третьей крупнейшей нефтедобывающей страной в Персидском заливе после Саудовской Аравии и Ирака. В последнее время эмираты выделяют миллиарды долларов на развитие нефтегазового сектора, несмотря на то что ранее страна заявляла ранее о целях по достижению нулевых вредных выбросов к 2050 году

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ADNOC, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Нефтяная госкомпания Абу-Даби получила наивысший рейтинг Fitch в регионе

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az