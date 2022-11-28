Татарстан рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном

Делегация Татарстана с деловым визитом посетила Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство промышленности и торговли Татарстана.
Во встречах и переговорах участвует и ряд министров Татарстана, в том числе вице-премьер, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, руководители 45 предприятий республики.
«В нынешней экономической и политической ситуации расширение кооперации с традиционными партнерами, и особенно Азербайджаном, приоритетное направлением внешнеэкономической деятельности республики», заявил Коробченко на встрече с главой Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.
Внешнеторговый оборот Азербайджана с Татарстаном в 2021 году превысил $70 млн. За первое полугодие текущего года он оценивается в сумму около $60 млн, и будет расти, отметил Коробченко.
Татарстан и Азербайджан реализуют несколько совместных проектов, к примеру, на Гянджинском автозаводе собирают автомобили «КАМАЗ».
Абдуллаев, в свою очередь, отметил немалый потенциал дальнейшего развития сотрудничества республик и выразил надежду на плодотворное взаимодействие.
Кроме того, вице-премьер РТ совместно с Торгово-промышленной палатой Татарстана организовали пленарную сессию в формате вопросов-ответов для предприятий РТ, заинтересованных в выходе на азербайджанский рынок.
Коробченко вместе с членами делегации посетил Сумгайытский промышленный парк. В промпарке – 32 резидента, работают 19 предприятий. В частности, делегация ознакомилась с деятельностью совместного предприятия SOCAR-STP, занимающегося обслуживанием и ремонтом работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, бурового оборудования и т.д.
По итогам встреч была достигнута договоренность о сотрудничестве и ответной деловой поездке азербайджанской делегации в Татарстан.
Визит татарстанской делегации в Азербайджан продолжится 29 ноября.
Р.Ахмедов
Байрамов и Чавушоглу обсудили двусторонние и региональные вопросы
Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Байрамов заявил Рикеру о важности пресекать деструктивные действия Армении в рамках нормализации отношений
Бразилия обыграла Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по футболу
Гана победила Южную Корею на ЧМ по футболу
В Азербайджане на Туристическом саммите обсудят перспективы развития туризма в Карабахе
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Более 300 человек погибли на акциях протеста в Иране - КСИР
Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до «напряженной» в связи с холодами
Британские ритейлеры сокращают сотрудников и инвестиции на фоне кризиса
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают