Татарстан рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном

Делегация Татарстана с деловым визитом посетила Азербайджан, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство промышленности и торговли Татарстана.

Во встречах и переговорах участвует и ряд министров Татарстана, в том числе вице-премьер, глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, руководители 45 предприятий республики.

«В нынешней экономической и политической ситуации расширение кооперации с традиционными партнерами, и особенно Азербайджаном, приоритетное направлением внешнеэкономической деятельности республики», заявил Коробченко на встрече с главой Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Внешнеторговый оборот Азербайджана с Татарстаном в 2021 году превысил $70 млн. За первое полугодие текущего года он оценивается в сумму около $60 млн, и будет расти, отметил Коробченко.

Татарстан и Азербайджан реализуют несколько совместных проектов, к примеру, на Гянджинском автозаводе собирают автомобили «КАМАЗ».

Абдуллаев, в свою очередь, отметил немалый потенциал дальнейшего развития сотрудничества республик и выразил надежду на плодотворное взаимодействие.

Кроме того, вице-премьер РТ совместно с Торгово-промышленной палатой Татарстана организовали пленарную сессию в формате вопросов-ответов для предприятий РТ, заинтересованных в выходе на азербайджанский рынок.

Коробченко вместе с членами делегации посетил Сумгайытский промышленный парк. В промпарке – 32 резидента, работают 19 предприятий. В частности, делегация ознакомилась с деятельностью совместного предприятия SOCAR-STP, занимающегося обслуживанием и ремонтом работы тяжелых кранов, фонтанной арматуры, бурового оборудования и т.д.

По итогам встреч была достигнута договоренность о сотрудничестве и ответной деловой поездке азербайджанской делегации в Татарстан.

Визит татарстанской делегации в Азербайджан продолжится 29 ноября.

Р.Ахмедов