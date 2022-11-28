Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

Внешняя политика 28.11.2022 21:12

Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы Татарстана, в ходе пребывания в Баку (28-29 ноября 2022 года) Минниханов встретится с представителями татарских общественных организаций Азербайджанской Республики, посетит выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям.

В программе пребывания Минниханова запланированы деловые встречи с представителями руководства Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАТАРСТАН, ГЛАВА, ВИЗИТ


Похожие новости


Глава Татарстана осенью посетит Азербайджан Минниханов вступит в должность президента Татарстана Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября Врио президента Татарстана призывает соотечественников не забывать родную речь Президент Татарстана продолжает оставаться на месте крушения Боинга в Казани

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az