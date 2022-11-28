Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы Татарстана, в ходе пребывания в Баку (28-29 ноября 2022 года) Минниханов встретится с представителями татарских общественных организаций Азербайджанской Республики, посетит выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям. В программе пребывания Минниханова запланированы деловые встречи с представителями руководства Азербайджана. Р.Ахмедов

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