Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

ТЭК 28.11.2022 21:28

SOCAR и GOGC обсудили вопросы транспортировки газа

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с генеральным директором Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) Джорджи Чиковани, стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Как сообщает SOCAR, на встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией успешно развивается во всех сферах экономики, в том числе в энергосекторе. Также было отмечено значение совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.

«На встрече были обсуждены перспективы по транспортировке газа, расширению инфраструктуры его хранения и другим направлениям сотрудничества между SOCAR и GOGC», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, GOGC, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az