SOCAR и GOGC обсудили вопросы транспортировки газа

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с генеральным директором Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) Джорджи Чиковани, стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Как сообщает SOCAR, на встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией успешно развивается во всех сферах экономики, в том числе в энергосекторе. Также было отмечено значение совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.

«На встрече были обсуждены перспективы по транспортировке газа, расширению инфраструктуры его хранения и другим направлениям сотрудничества между SOCAR и GOGC», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов