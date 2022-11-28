SOCAR и GOGC обсудили вопросы транспортировки газа

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник провел встречу с генеральным директором Грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) Джорджи Чиковани, стороны обсудили вопросы сотрудничества.
Как сообщает SOCAR, на встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией успешно развивается во всех сферах экономики, в том числе в энергосекторе. Также было отмечено значение совместных крупномасштабных энергетических и транспортных проектов.
«На встрече были обсуждены перспективы по транспортировке газа, расширению инфраструктуры его хранения и другим направлениям сотрудничества между SOCAR и GOGC», - подчеркивается в информации.
Р.Ахмедов
Байрамов и Чавушоглу обсудили двусторонние и региональные вопросы
Глава Татарстана прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Байрамов заявил Рикеру о важности пресекать деструктивные действия Армении в рамках нормализации отношений
Бразилия обыграла Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по футболу
Гана победила Южную Корею на ЧМ по футболу
В Азербайджане на Туристическом саммите обсудят перспективы развития туризма в Карабахе
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Более 300 человек погибли на акциях протеста в Иране - КСИР
Власти ФРГ ухудшили оценку погодной ситуации до «напряженной» в связи с холодами
Британские ритейлеры сокращают сотрудников и инвестиции на фоне кризиса
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу
В Yelo Bank прошел мастер-класс по рисованию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают