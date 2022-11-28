Байрамов и Чавушоглу обсудили двусторонние и региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили двустороннюю повестку и актуальные вопросы регионального сотрудничества. По сообщению МИД Азербайджана, министры обсудили сотрудничество между странами в рамках многосторонних платформ. Р.Ахмедов

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