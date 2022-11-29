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Дальнее зарубежье 29.11.2022 10:34

Байден призвал Конгресс США предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник призвал Конгресс США принять соглашение между работниками железных дорог и операторами отрасли без изменений, чтобы предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников, сообщает Белый дом.

"Я призываю Конгресс немедленно принять предварительное соглашение между железнодорожниками и операторами без каких-либо изменений или задержек, чтобы предотвратить потенциально разрушительное закрытие национальных железных дорог", - говорится в заявлении президента.

Он отметил, что соглашение было одобрено профсоюзами и крупнейшими компаниями в сентябре. Оно предусматривает историческое повышение заработной платы железнодорожников на 24%, а также улучшение условий в области здравоохранения и возможность отсутствия на работе по медицинским показаниям.

Байден в своем заявлении также предупредил о последствиях такой забастовки.

"Остановка железных дорог опустошит нашу экономику. Без грузовых железнодорожных перевозок многие отрасли промышленности США закрылись бы", - сообщил американский лидер.

По его словам, до 765 тыс. американцев, в том числе сами работники железных дорог, могут остаться без работы только за первые две недели.

На долю железнодорожного транспорта приходится порядка 40% дальних грузоперевозок в США, даже короткая забастовка может привести к нарушениям сообщения и задержкам поставок грузов, что усугубит проблемы в каналах снабжения перед праздничным сезоном.

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