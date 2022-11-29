Казахстан пока не планирует снижать тарифы на ж/д транзит российского зерна

Казахстан пока не планирует снижать тарифы на железнодорожный транзит российского зерна через республику, этот вопрос обсуждался, но конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
"Никто не собирается снижать, пока нет никаких конкретных предложений по перевозкам товаров, о каких количествах идет речь", - сказал Жумангарин, отвечая на вопрос журналистов о предложении РЖД снизить тарифы на перевозку зерна через Казахстан.
Он добавил, что на прошедшем казахстанско-российском форуме стороны обсудили большой круг вопросов, в том числе вопросы вокруг барьеров, которые возникают при транспортировке грузов.
"Вопросов, связанных со снижением на транзит тарифов, не возникало. Мы разговаривали тет-а-тет в принципе об этих вещах. Я сказал, что прежде всего мы будем исходить из прагматических соображений, необходимо быть прагматичными и думать о долгосрочных интересах страны", - добавил Жумангарин.
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