Число случаев COVID-19 в мире превысило 641,6 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 641 млн 658 тыс. 548, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 631 тыс. 987 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 млн 628 тыс. 566 и 1 млн 79 тыс. 477.

Индия - 44 млн 673 тыс. 293 и 530 тыс. 615.

Франция - 37 млн 885 тыс. 199 и 159 тыс. 811.

Бразилия - 35 млн 149 тыс. 503 и 689 тыс. 442 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 млн 419 тыс. 717 и 157 тыс. 657.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 851,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 421, в Бразилии - 3 тыс. 202, в Германии - 1 тыс. 879.