Банки в Азербайджане за 10 мес. увеличили активы на 16%, прибыль – на 35%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2022 года оцениваются в 44 млрд 660,7 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-октябре 2022 года активы банков увеличились на 16,1%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в октябре активы банков увеличились на 2,3% или на 1 млрд 27,3 млн манатов.
Кредитный портфель банков на конец октября составил 19 млрд 470,8 млн манатов (рост на 16,9% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 430 млн манатов (рост на 9,3% - ИФ).
Обязательства банков равны 39 млрд 230,7 млн манатов (рост на 17,1%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 268,6 млн манатов (спад на 15,8%). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 192,1 млн манатов (рост на 19,5%), в том числе вклады населения – 11 млрд 256,6 млн манатов (рост на 24,6%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-октябрь 2022 года составила 769,9 млн манатов (рост на 35% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).
За отчетный период процентные доходы банков составили 2 млрд 211,5 млн манатов (рост на 27,7%), в том числе 1 млрд 795,6 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,8%).
Непроцентные доходы банков составили 971,2 млн манатов (рост на 38,3%).
Процентные расходы банков составили 528,7 млн манатов (рост на 18%), в том числе по депозитам – 367,6 млн манатов (рост на 24%).
Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 495,7 млн манатов (рост на 31%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-октября 2022 года составила 1 млрд 116,7 млн манатов (рост на 37,8%).
В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 947,9 млн манатов (рост на 39,4%), выплаты по налогу на прибыль – 178 млн манатов (рост на 62,1%).
На 31 октября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.
В целом, банки имеют 483 филиал (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 2,1%) и 94 отделения (97 на конец 2021г).
В банковском секторе Азербайджана работают 22,302 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 12,4% - ИФ).
А.Азизов
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