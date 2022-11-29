Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 77.24 +0.96 Brent 83.19 -0.44

Финансы 29.11.2022 10:25

Банки в Азербайджане за 10 мес. увеличили активы на 16%, прибыль – на 35%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2022 года оцениваются в 44 млрд 660,7 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в январе-октябре 2022 года активы банков увеличились на 16,1%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в октябре активы банков увеличились на 2,3% или на 1 млрд 27,3 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец октября составил 19 млрд 470,8 млн манатов (рост на 16,9% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 430 млн манатов (рост на 9,3% - ИФ).

Обязательства банков равны 39 млрд 230,7 млн манатов (рост на 17,1%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 268,6 млн манатов (спад на 15,8%). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 192,1 млн манатов (рост на 19,5%), в том числе вклады населения – 11 млрд 256,6 млн манатов (рост на 24,6%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков за январь-октябрь 2022 года составила 769,9 млн манатов (рост на 35% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 2 млрд 211,5 млн манатов (рост на 27,7%), в том числе 1 млрд 795,6 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,8%).

Непроцентные доходы банков составили 971,2 млн манатов (рост на 38,3%).

Процентные расходы банков составили 528,7 млн манатов (рост на 18%), в том числе по депозитам – 367,6 млн манатов (рост на 24%).

Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 495,7 млн манатов (рост на 31%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-октября 2022 года составила 1 млрд 116,7 млн манатов (рост на 37,8%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 947,9 млн манатов (рост на 39,4%), выплаты по налогу на прибыль – 178 млн манатов (рост на 62,1%).

На 31 октября 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, банки имеют 483 филиал (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 2,1%) и 94 отделения (97 на конец 2021г).

В банковском секторе Азербайджана работают 22,302 тыс. человек (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 12,4% - ИФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Банки в Азербайджане в I полугодии увеличили активы на 9%, прибыль – на 9,4% Власти Азербайджана на 2023-2025гг прогнозируют рост банковского сектора на 8% в год, страхового - на 10% Банки в Азербайджане в январе-феврале незначительно увеличили активы, прибыль – на 47% Банки в Азербайджане в январе сократили активы на 1,2%, прибыль – увеличили в 2,3 раза Банки в Азербайджане за 2021г увеличили активы на 20%, прибыль – на 7% Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили активы на 7,7%, прибыль – сократили на 1,4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az