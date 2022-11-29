Посол Азербайджана в ФРГ и председатель Мюнхенской конференции по безопасности обсудили процессы на Южном Кавказе

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев сообщил, что обсудил с председателем Мюнхенской конференции по безопасности, многолетним советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристофом Хойсгеном ситуацию на Южном Кавказе.

«Обсудили (с Хойсгеном – ИФ-Аз) текущую ситуацию на Южном Кавказе, а также возможности достижения прочного мира», - написал Агаев в твиттере.

Р.Керимов