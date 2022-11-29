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Внешняя политика 29.11.2022 10:28

Посол Азербайджана в ФРГ и председатель Мюнхенской конференции по безопасности обсудили процессы на Южном Кавказе

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев сообщил, что обсудил с председателем Мюнхенской конференции по безопасности, многолетним советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристофом Хойсгеном ситуацию на Южном Кавказе.

«Обсудили (с Хойсгеном – ИФ-Аз) текущую ситуацию на Южном Кавказе, а также возможности достижения прочного мира», - написал Агаев в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАВКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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