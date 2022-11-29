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Оборона 29.11.2022 10:03

Начальник Генштаба Азербайджана обсудил в Пентагоне перспективы военного сотрудничества

В Пентагоне обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди», - отмечается в информации.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, США, ВСТРЕЧА


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