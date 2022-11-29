Начальник Генштаба Азербайджана обсудил в Пентагоне перспективы военного сотрудничества

В Пентагоне обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США, сообщает министерство обороны Азербайджана. «Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди», - отмечается в информации. В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности. Б.Рустамбеков

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