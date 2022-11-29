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29.11.2022 10:39

Еще в 6 районах созданы «Сады Родины»

С 2021 года фонд Red Hearts реализует проект «Сад Родины» в регионах Азербайджана, чтобы увековечить память наших героев, погибших в ходе первой и второй карабахских войн. В рамках проекта в районах высаживаются деревья по количеству шехидов каждого района. Проект также направлен на то, чтобы внести вклад в улучшение экологической среды Азербайджана.

В этот раз посадка деревьев была осуществлена при поддержке PAŞA Holding в Масаллы, Огузе, Нафталане, Уджаре, Гёйчае и Геранбое. Всего было высажено 1280 деревьев рода кипарис, сосна и туя, из которых 250 в Масаллы, 150 в Огузе, 50 в Нафталане, 200 в Уджаре, 280 в Гёйчае и 350 в Геранбое. В акции по посадке деревьев приняли участие семьи шехидов, представители районной и городской общественности, ветераны, сотрудники PAŞA Holding, Kapital Bank и фонда Red Hearts. Акция прошла при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и местной исполнительной власти.

«Сады Родины» разбиваются преимущественно в многолюдных местах, парках и городских центрах. Всего по стране уже создано 23 таких сада. Уход за деревьями, их полив, и другие необходимые мероприятия осуществляются местными органами исполнительной власти и фондом Red Hearts.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.

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