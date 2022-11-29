В Азербайджане создан венчурный фонд в $6,6 млн для финансирования стартапов

В Азербайджане создан венчурный фонд с инвестициями в 11,3 млн манатов ($6,65 млн по текущему курсу) для финансирования стартапов.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии объявления о создании фонда, венчур «Caucasus Ventures» создан в партнерстве Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и PASHA Holding.

Как сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, объем инвестиций в создание фонда составляет 11,3 млн манатов (5 млн манатов вложено со стороны Министерства, 5 млн манатов - PASHA Holding, 1,3 млн манатов - частные инвестиции - ИФ).

Как сказал глава Фонда Мамед Керим, он будет финансировать как местные, так и региональные стартапы. По его словам, Фонд в течение 5-7 лет намерен инвестировать в 50 стартапов.

При этом фонд заинтересован в финансировании стартапов на Южном Кавказе, Восточной Европе и в Центральной Азии.

Х.Насирзаде